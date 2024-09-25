中國「價格戰」拖垮經銷商 知情人士：流通協會緊急報告將遞交給更多部委

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-25 07:25

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中國車市前所未有的「價格戰」，導致汽車經銷商深陷危機，全國工商聯汽車經銷商商會、中國汽車流通協會等行業協會密集發聲，呼籲政府提出因應政策，為經銷商紓困。

中國汽車流通協會（下稱「流通協會」）周一（23 日）發文稱，近日向政府有關部門正式遞交《關於當前汽車經銷商面臨資金困境和關停風險相關情況的緊急報告》。

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同一天，全國工商聯汽車經銷商商會（下稱「全聯車商」）發布的消息顯示，9 月 18 日，根據全國工商聯汽車經銷商商會申請，全國工商聯在北京召開「汽車流通行業高品質發展政企面對面」座談會。國家發改委、工信部、商務部、財政部、國家市場監管總局相關部門參加，全聯車商和 25 家會員企業參加會議，匯報行業現狀，並提出建議。

據《財聯社》周二報導，知情人士透露：「流通協會的這份《報告》，主送的是主管其業務的商務部，及其他多個相關部委。目前（報告）已經有兩個部委收到，其他（相關部委）應該陸續在本周內收到。」

「若不是經銷商處境十萬火急，協會也不會去發這樣一份報告，是有太多太多的經銷商已經遇到了困境，並向協會求助，協會進行了充分的調研，才得出這樣的結論。」前述知情人士說。

流通協會向相關部位遞交的《報告》，分析汽車經銷商普遍面臨的資金鏈緊繃致使關停風險陡增的問題，並提出政策建議。

流通協會表示，現階段經銷商面臨兩大問題：

一是消費不振和廠家批發量的雙重壓力，使得經銷商庫存維持在高峰，經銷商為了降低資金壓力和融資成本，被迫低價拋售求生。

二是「價格戰」導致進銷倒掛嚴重，經銷商賣得越多，賠得越多，同時又面臨融資到期履約困難壓力，面臨經營回款斷流，資金鏈斷裂風險陡增。

全聯車商也表示，9 月 18 日的會議在當前汽車流通行業過度內卷，經銷商經營壓力增大、盈利能力降低情況下，對國家主管部門了解、掌握並重視汽車流通行業存在的矛盾問題，推動相關問題解決，改善廣大汽車經銷商營商環境，攜手推動汽車行業高質量發展具有重要意義。