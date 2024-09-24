朗齊抗癌藥物獲台北生技獎 預計年底進入第一期臨床試驗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-24 17:48

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朗齊生醫 (6876-TW) 今 (24) 日指出，旗下多靶點抗癌新藥 LXPA1788 獲台北生技獎的最佳技術合作獎金獎。朗齊指出，將在年底以前，分別向美國與台灣 FDA 申請臨床試驗許可，在台灣兩大醫學中心展開第一期臨床試驗。

朗齊表示，已經針對 LXPA 進行確效驗證，根據試驗結果顯示，LXPA1788 較目前胰臟癌以及晚期肝癌等一線用藥，具有更爲優異的效果。

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朗齊董事長暨總經理陳丘泓指出，臨床已經證實，多靶點藥物比單一靶點藥物，能更有效的抑制腫瘤生長，展現更好的效果。LXPA1788 可阻斷 Aurora A、TRKA、FLT3、TYRO3、TEK 等癌細胞靶點的信號傳導，抑制癌細胞成長，也可以降低傳統抗癌藥物的副作用，並克服導致癌症治療無效的抗藥性問題。

對於 LXPA1788 的後續規劃，陳丘泓指出，取得授權後，已經在一年多的時間，完成 LXPA 的原料藥 (API) 與臨床試驗用藥 (DP) 的製造，將在今年年底以前，向台灣與美國 FDA 提出臨床試驗申請。