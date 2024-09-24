盤後速報 - 義隆(2458)次交易(25)日除息4.07元，參考價143.93元
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 17:05
義隆(2458-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.07元。
首日參考價為143.93元，相較今日收盤價148.00元，息值合計為4.07元，股息殖利率2.75%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/25
|148.00
|4.06989
|2.75%
|0.0
|2024/03/28
|164.5
|3.05242
|1.86%
|0.0
|2023/10/06
|141.5
|2.04617
|1.45%
|0.0
|2023/08/07
|122.5
|3.06926
|2.51%
|0.0
|2023/03/30
|102.5
|3.06926
|2.99%
|0.0
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