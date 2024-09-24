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鉅亨速報

盤後速報 - 義隆(2458)次交易(25)日除息4.07元，參考價143.93元

鉅亨網新聞中心 2024-09-24 17:05


義隆(2458-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.07元。

首日參考價為143.93元，相較今日收盤價148.00元，息值合計為4.07元，股息殖利率2.75%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/25 148.00 4.06989 2.75% 0.0
2024/03/28 164.5 3.05242 1.86% 0.0
2023/10/06 141.5 2.04617 1.45% 0.0
2023/08/07 122.5 3.06926 2.51% 0.0
2023/03/30 102.5 3.06926 2.99% 0.0

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