鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至9.18元，預估目標價為161元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.06元上修至9.18元，其中最高估值9.88元，最低估值8.41元，預估目標價為161元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.88(9.42)
|10.87
|11.92
|最低值
|8.41(8.41)
|8.3
|11.85
|平均值
|9.18(9.08)
|10.05
|11.88
|中位數
|9.18(9.06)
|10.39
|11.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12,871,670
|14,881,000
|16,183,010
|最低值
|12,179,000
|12,788,000
|14,911,300
|平均值
|12,617,110
|13,993,400
|15,547,150
|中位數
|12,666,120
|14,128,300
|15,547,150
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.53
|7.56
|17.64
|11.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,058,515
|13,030,484
|18,327,973
|15,099,690
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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