search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至9.18元，預估目標價為161元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 22:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.06元上修至9.18元，其中最高估值9.88元，最低估值8.41元，預估目標價為161元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.88(9.42)10.8711.92
最低值8.41(8.41)8.311.85
平均值9.18(9.08)10.0511.88
中位數9.18(9.06)10.3911.88

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值12,871,67014,881,00016,183,010
最低值12,179,00012,788,00014,911,300
平均值12,617,11013,993,40015,547,150
中位數12,666,12014,128,30015,547,150

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.537.5617.6411.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,058,51513,030,48418,327,97315,099,690

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
義隆136.5-5.21%
美元/台幣32.1880.39%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

偏弱
義隆

69.23%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
義隆

69.23%

勝率

延伸閱讀


Empty