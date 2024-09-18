盤後速報 - 義隆(2458)下週(9月25日)除息4.07元，預估參考價142.43元
鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05
義隆(2458-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.07元。
以今日(9月18日)收盤價146.50元計算，預估參考價為142.43元，息值合計為4.07元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為內崁式微控制器及系統,數位訊號處理器及系統。電腦週邊控制積體電路及系統,指紋辨識裝置及信用卡應用。人工智慧先進駕駛輔助系統,Edge AI 影像辨識在智慧交通應用。近5日股價上漲5.65%，集中市場加權指數上漲3.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/25
|146.50
|4.06989
|2.78%
|0.0
|2024/03/28
|164.5
|3.05242
|1.86%
|0.0
|2023/10/06
|141.5
|2.04617
|1.45%
|0.0
|2023/08/07
|122.5
|3.06926
|2.51%
|0.0
|2023/03/30
|102.5
|3.06926
|2.99%
|0.0
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