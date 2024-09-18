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鉅亨速報

盤後速報 - 義隆(2458)下週(9月25日)除息4.07元，預估參考價142.43元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 17:05


義隆(2458-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.07元。

以今日(9月18日)收盤價146.50元計算，預估參考價為142.43元，息值合計為4.07元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

義隆(2458-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為內崁式微控制器及系統,數位訊號處理器及系統。電腦週邊控制積體電路及系統,指紋辨識裝置及信用卡應用。人工智慧先進駕駛輔助系統,Edge AI 影像辨識在智慧交通應用。近5日股價上漲5.65%，集中市場加權指數上漲3.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/25 146.50 4.06989 2.78% 0.0
2024/03/28 164.5 3.05242 1.86% 0.0
2023/10/06 141.5 2.04617 1.45% 0.0
2023/08/07 122.5 3.06926 2.51% 0.0
2023/03/30 102.5 3.06926 2.99% 0.0

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