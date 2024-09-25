盤後速報 - 十銓(4967)下週(10月2日)除息1.65元，預估參考價106.85元
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08
十銓(4967-TW)下週(10月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。
以今日(9月25日)收盤價108.50元計算，預估參考價為106.85元，息值合計為1.65元，股息殖利率1.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
十銓(4967-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。近5日股價上漲3.85%，集中市場加權指數上漲1.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/02
|108.50
|1.65127
|1.52%
|0.0
|2023/09/27
|67.0
|1.0
|1.49%
|0.0
|2021/09/29
|49.55
|0.8615
|1.74%
|0.0
|2020/09/24
|35.9
|0.9283
|2.59%
|0.0
|2019/10/01
|25.45
|2.0
|7.86%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 十銓(4967)股價拉至漲停，漲停價130.5元，成交8,997張
- 【量大強漲股整理】金金併，怎麼看?新科技帶動商機，新主流誕生可鎖誰??
- 十銓專案需求減影響8 月營收月減 27.1%
- 盤中速報 - 十銓(4967)大跌7.27%，報102元
上一篇
下一篇