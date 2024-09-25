search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 十銓(4967)下週(10月2日)除息1.65元，預估參考價106.85元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08


十銓(4967-TW)下週(10月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.65元。

以今日(9月25日)收盤價108.50元計算，預估參考價為106.85元，息值合計為1.65元，股息殖利率1.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

十銓(4967-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。近5日股價上漲3.85%，集中市場加權指數上漲1.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/02 108.50 1.65127 1.52% 0.0
2023/09/27 67.0 1.0 1.49% 0.0
2021/09/29 49.55 0.8615 1.74% 0.0
2020/09/24 35.9 0.9283 2.59% 0.0
2019/10/01 25.45 2.0 7.86% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22761.61.47%
十銓108.5-0.91%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.02
加權指數法興(售) 槓桿6.46

延伸閱讀


Empty