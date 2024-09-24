台睿CVM-1118用於神經內分泌瘤報捷 最快6至9個月取得對外授權

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-24 17:18

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台睿 (6580-TW) 抗癌新藥 CVM-1118 已推動至二期臨床階段階段，今 (24) 日舉辦臨床研發成果發表記者會，董事長林羣指出，CVM-1118 用於神經內分泌瘤 (NET) 的主要觀察指標達成設定目標，最快 6 至 9 個月可取得對外授權。

CVM-1118 二期臨床試驗結果於 2024 年歐洲腫瘤醫學會 (ESMO) 獲選口頭成果發表，用於 NET 二期臨床試驗，所收病患皆為進案前 6 個月內腫瘤仍持續生長，但經過 CVM-1118 單用的治療後，可維持 10 個月以上無惡化。

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此外，目前上市的 NET 藥物副作用強，相關專家皆認為，用藥安全性為 CVM-1118 很大的優勢，有望搶進 NET 二線治療市場。因此，台睿將根據專家建議提出下一階段的臨床方案，並積極尋求國際藥廠支持，技轉或共同開發 CVM-1118 以加速產品上市的目標。

除 NET，CVM-1118 用於肝癌臨床試驗，也通過第一階段的設定標準，合併免疫療法用藥效果佳，優於單用免疫治療的療效，且安全性也確認合併使用未增加用藥的毒性，有望繼續開發，並挑戰目前肝癌一線的標準療法。

台睿提到，NET 雖然為罕見疾病，不過發生率逐年成長，且可用的藥物少，預估未來市場每年將超過 60 億美元，至於肝癌全球市場規模也可觀，將達 70 億美元以上。