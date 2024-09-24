COMPUTEX 2025明年5/20登場 主題「AI NEXT」聚焦四大趨勢
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 16:25
台北國際電腦展 (COMPUTEX TAIPEI) 主辦單位之一的台北市電腦公會宣布，COMPUTEX 2025 將在 2025 年 5 月 20 日至 23 日於台北南港展覽館 1 館及 2 館登場，以「AI NEXT」為主題聚焦四大趨勢。
台北市電腦公會指出，COMPUTEX 2025 聚焦的四大趨勢分別是 AI 運算（AI Computing）、未來移動（Smart Mobility）、先進通訊（Advanced Connectivity）及綠能永續（Green Energy & Sustainability）。
台北市電腦公會強調，COMPUTEX 將成為全球 AI 落地應用供應鏈最重要 B2B 展會平台之一，包括 AI 伺服器、AI PC、高效能運算（HPC）、智慧座艙、電動載具、5G 專網、B5G 通訊、6G 技術、衛星通訊、太空科技、資安安控等解決方案。
因應全球 AI 運算需求快速成長，COMPUTEX 2025 新增「AI Service Technology 區（AI 服務技術區）」，協助海內外科技廠商搶攻全球 AI 服務、AI 資料中心、生成式 AI（GenAI）運算、大語言模型（LLM）訓練、邊緣 AI 運算（Edge AI）等企業 AI 支出採購需求。
另外，面對機器人與無人機服務需求持續成長 COMPUTEX 2025 新增 Robotics & Drones 區（機器人與無人機區），協助廠商拓展製造、物流、零售、醫療、居家等場域機器人、無人機、自主移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）、無人地面載具（UGV）等商機。
此外，因應聯合國永續發展目標（SDGs），台北市電腦公會表示，綠能永續也是 COMPUTEX 強調可持續發展理念，鼓勵參展商展示綠色環保、循環經濟、淨零排放、儲能系統等創新產品和技術。COMPUTEX 2025 將於 9 月 30 日開放線上報名，參展廠商需於 10 月 7 日開始上傳報名表以完成報名作業。
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