00687B人氣旺！9月追募2次 400億元新額度獲央行核准開賣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 16:24

‌



市場期待的美國降息循環終於開始，吸引投資人加碼投資債券 ETF，尤其國泰 20 年美債 (00687B-TW) 持續熱銷，基金已追募第 15 次，繼 9 月初宣布追募 200 億元後熱銷一空後，本次再追募 400 億元，上周 00687B 受益人就增加 1.1 萬人，登上債券 ETF 的第一名，買氣跟人氣都相當熱絡。

國泰 20 年美債基金經理人江宇騰指出，根據金管會公布的最新統計，億級高資產客戶「債券」佔資產組合比重飆升到 13.1%，創下歷史新高，從最新的利率點陣圖來看，年底還有機會再降兩碼，明後年亦分別上修至降息 4 碼、2 碼，至少 2% 以上的空間，趁現在進場布局長天期的債券 ETF，未來價差可期。

‌



江宇騰說明，今年以來已有 8 檔債券 ETF 新掛牌，但比起投資等級債或非投資等級債，長天期公債因為存續時間長，對利率較敏感，降息後價差大，是降息循環開始後受惠較大的債券種類，且美國公債由美國政府發行，是相對低風險的投資，是富豪大戶或主權基金資產配置的重要一環。

江宇騰提醒，目前除了透過投信發行的債券 ETF 投資債市之外，包括銀行、券商等通路也有銷售海外債券，但要留意「手續費」和「價差」兩大眉角，許多理專打著「零手續費」的名義，實則上等債券入手後，才發現票面價值和投資成本間的巨大差額，其實就是高額溢價買進的概念，是容易被忽略的隱形成本；但債券 ETF 較無此問題，以 00687B 來看，溢價低於 1%，且經理費加上保管費 0.14%，讓投資人省下更多成本。