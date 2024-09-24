波音提議加薪30%以平息罷工 工會憤怒拒絕：未獲尊重

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-24 14:10

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波音 (BA-US) 直接向罷工工人提出加薪 30%，試圖平息一場使其元氣大傷的罷工，此舉激怒了工會領導人。

這家飛機製造商提議，在 4 年內為西雅圖工廠工人加薪 30%，這一幅度較先前被拒的 25% 加薪幅度有所提高，但仍低於國際機械師和航空航太業工會 (IAM) 所提出的加薪 40%。波音表示，這些條款是最終方案，有效期到 9 月 27 日，這加大了工人接受的壓力。

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然而，IAM 751 區主席 Jon Holden 指出，他的談判團隊對這項提議感到措手不及，工會無意將其提交給普通會員投票。他在受訪時表示，在如此短的時間內這樣做根本不可行。

Holden 說，為 3.3 萬人設立投票並不是輕而易舉的事情，工會領導人也想與會員討論這一提議，不過，他補充說，「我們已經知道它不能滿足會員的需求。」

IAM 751 區在其網站上發表了一份措辭嚴厲的回應，稱該提議「未經任何討論就被扔給了我們」，波音迴避集體談判程序，是對工會的不尊重。

自 9 月 18 日以來，談判一直處於停滯狀態，當時美國聯邦政府進行了兩天的調解，但進展甚微。

本月早些時候，工人們幾乎一致投票決定罷工，當地政府則表示計畫推動大幅加薪，並要求波音恢復為員工提供的固定收益退休金計畫。