波音提議加薪30%以平息罷工 工會憤怒拒絕：未獲尊重
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-24 14:10
波音 (BA-US) 直接向罷工工人提出加薪 30%，試圖平息一場使其元氣大傷的罷工，此舉激怒了工會領導人。
這家飛機製造商提議，在 4 年內為西雅圖工廠工人加薪 30%，這一幅度較先前被拒的 25% 加薪幅度有所提高，但仍低於國際機械師和航空航太業工會 (IAM) 所提出的加薪 40%。波音表示，這些條款是最終方案，有效期到 9 月 27 日，這加大了工人接受的壓力。
然而，IAM 751 區主席 Jon Holden 指出，他的談判團隊對這項提議感到措手不及，工會無意將其提交給普通會員投票。他在受訪時表示，在如此短的時間內這樣做根本不可行。
Holden 說，為 3.3 萬人設立投票並不是輕而易舉的事情，工會領導人也想與會員討論這一提議，不過，他補充說，「我們已經知道它不能滿足會員的需求。」
IAM 751 區在其網站上發表了一份措辭嚴厲的回應，稱該提議「未經任何討論就被扔給了我們」，波音迴避集體談判程序，是對工會的不尊重。
自 9 月 18 日以來，談判一直處於停滯狀態，當時美國聯邦政府進行了兩天的調解，但進展甚微。
本月早些時候，工人們幾乎一致投票決定罷工，當地政府則表示計畫推動大幅加薪，並要求波音恢復為員工提供的固定收益退休金計畫。
在美國總統大選前夕，波音與工會的爭議受到華爾街和白宮的密切關注。罷工時間延長將使波音本已緊張的財務狀況雪上加霜。今年上半年，波音公司因放緩產量，以解決 1 月份飛機事故暴露出的品質問題，而耗費了逾 80 億美元現金。
今年以來，波音股價已下跌 40%，是道瓊工業指數成分股中表現第二差的股票。
- 傳統傳承方法跟不上時代 該如何調整？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 波音面臨罷工衝擊 信用評級恐跌入垃圾級
- 罷工重創 月燒10-15億美元 波音暫停招聘 高層薪資凍漲
- 罷工衝擊、太空業務受挫 波音新任執行長開鍘部門負責人
- 波音「最佳且最終版」合約有望過關？分析師因罷工影響調降目標價
下一篇