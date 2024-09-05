降息時機還不成熟！澳洲央行總裁：若通膨居高不下 就業目標將難實現

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-05 13:05

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澳洲央行 (RBA) 總裁 Michele Bullock 今 (5) 日重申降息還為時過早，因通膨仍然過高，即便數據顯示澳洲經濟舉步維艱，但這位 RBA 史上首位女掌門人仍堅持鷹派立場。

澳洲統計局週三公布最新經濟成長數據，澳洲第二季經濟持續疲軟，主要因為在借貸成本上升和深具黏性的通膨背景下，澳洲消費者撙節支出。

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Bullock 今日雪梨發表演說時說，將通膨率降至 2% 到 3% 的目標區間仍是 RBA 首要任務，並稱「若經濟大致上按預期發展，RBA 預期短期內不會降息」。

她指出，房屋和市場服務等國內通膨壓力仍導致通膨高於目標，這也是核心通膨率要到明年底才會降至目標區間的原因之一。她也承認 RBA 的預測存在很大的不確定性，並稱 RBA 將對情況變化做出適當反應。

不過，Bullock 也警告若高通膨根深蒂固，RBA 將不得不進一步放慢經濟成長速度，以壓抑物價走高。

自去年 11 月以來，RBA 一直將利率維持在 4.35%，認為這一利率水準足以令通膨降至目標區間，並讓就業維持成長。

但 Bullock 說：「最終，重要的是要記住，讓通膨無限期地高於目標無法實現充分就業目標。」

目前市場預測 RBA 在 11 月降息機率為 42%，部分原因是預期聯準會 (Fed) 本月將加入大多數其他主要央行行列鬆綁貨幣政策。

RBA 在 12 月降息的預期幾乎完全反映在市場價格中。Bullock 指出，目前零售商品通膨率接近歷史平均，但管理價格的漲幅僅略高於長期平均。