台新美日台半導體基金10/1開募 看好三強聯手績效勝全球科技股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 11:01

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台新投信看好美國、日本、台灣三強掌握全球半導體產業上中下游的關鍵地立，今 (24) 日宣布推出全台首檔鎖定美日台三強半導體商機的「台新美日台半導體基金」，預計 10/1 開募，讓投資人搭上未來半導體成長順風車。

台新投信指出，美國 IC 設計巧思獨步全球，毎出現一次技術革命，美國都居主導地位；日本關鍵材料及設備的實力稱霸全球；台灣的先進製程晶圓製造及 IC 封裝測試市佔率皆高居全球第一，因此，同時布局美日台三強半導體股，能發揮較佳績效表現。

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根據統計，2019/5-2024/7 期間，美日台指數策略累積報酬率達 283.1%，不僅為全球股票指數報酬率 74.54% 的 3.7 倍，亦大幅超越全球科技股票指數的的報酬率 196.47%。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，美日台指數策略鎖定美日台半導體三強，聚焦各國關鍵技術，亦可避免單一市場風險，因此長期表現優於全球股票指數與全球科技股票指數。

就展望分析，半導體應用週期的每個起點都是由下游殺手級科技產品所帶動，例如：90 年代的個人電腦、2000 年代的手機和筆電、2010 年代的智慧手機和平板電腦，近幾年崛起的 5G、與 AI，亦即每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現躍升性成長，帶動的將是約 10 年的半導體大週期。

蘇聖峰進一步表示，分析師估計，2030 年全球半導體年銷售額較 2023 年翻倍，主要成⾧動能來自 AI 人工智慧、資料中心、車用電子等應用，成長趨勢明確。