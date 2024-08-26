微星顯卡、機器人雙題材加持 秒填息一度衝漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-26 16:58

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PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (26) 日股價強勢填息後大漲，主因中國遊戲《黑神話：悟空》引爆顯示卡需求，加上公司機器人事業前景看俏。微星今日除息 5.4 元秒填息，盤中一度觸及漲停，終場收 184 元，上漲逾 8%。

微星今日除息 5.4 元，參考價 169.5 元，開盤即站上 182.5 元秒填息，盤中最高觸及 186.5 元，盤末一度下跌，終場收 184 元，上漲 14.5 元。成交量大增至 21,627 張，高於前一日的 3,896 張。三大法人近日動向，截至 23 日，共賣出 485 張，呈連 12 日賣超。

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《黑神話：悟空》上市三天內全球銷量突破千萬套，對高階顯示卡需求大增，尤其是 NVIDIA 4070 以上規格的產品已出現缺貨現象，市場看好，這波遊戲熱潮將帶動微星下半年筆電、顯示卡、主機板持續成長。