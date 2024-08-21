〈TAIROS〉微星科技秀多款自主移動機器人 強攻智慧工廠商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-21 10:52

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全球 AI PC、AIoT 技術及創新解決方案領導品牌 MSI 微星科技 (2377-TW)，將於今 (21) 日開展的 2024 台灣機器人與智慧自動化展 TAIROS，展示多款先進的自主移動機器人（AMR），這些機器人整合微星的硬體製造能力與 NVIDIA(NVDA-US) 的加速運算以及生成式 AI 運算技術，專為智慧工廠應用場景而打造，體現微星在工業自動化領域中不斷創新和追求卓越的承諾。

微星科技將在展上端出多款 AI AMR，包括配置機器手臂的智能協作機器人 Pro（AMR-AI-Cobot Pro）、智能配送機器人 Pro（AMR-AI-Delivery Robot Pro）、智能頂昇機器人（AMR-AI-Lift Robot）以及智能防疫消毒機器人（AMR-AI-PJ-UVGI Robot）。

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這幾款機器人透過 NVIDIA Isaac 和 Omniverse 平台提供的 AI 運算技術，不但能提高製造環境中的效率、靈活性和安全性，亦有助工廠優化工作流程，降低運營成本，藉此提高倉儲、汽車、半導體、面板製造等產業的整體生產力。

專業人員利用 NVIDIA Omniverse 平台上開發的 Digital Twin，可以創建其 AMR 基於 OpenUSD 的數位分身與操作環境，能在實際部署前就進行全面測試和反覆改進，有助節省大量時間和成本。

微星客製化產品事業本部協理黃亞密表示：「MSI 非常榮幸能在 TAIROS 展出我們最新的 AMR 解決方案。我們的 AMR 透過強大的 NVIDIA Jetson 以及 Omniverse 平台，幫助為智慧工廠中的 AI 驅動自動化設立了新的標準。」

微星科技 AMR 提供高精度的導航功能，配備先進的傳感器和 AI 演算法，確保工廠內的無縫運作；其模組化設計可支援各種工業需求的客製化及擴展，同時搭載即時障礙物檢測和規避功能，確保機器人與人類工作者的安全協作。此外，無縫的物聯網整合也能提供即時數據分析，以優化性能和維護。

微星科技推出的智慧工廠解決方案包括：

AMR-AI-Cobot Pro

配備智慧機器手臂，為各行業提供提高生產力和安全性的解決方案。由 NVIDIA Jetson AGX Orin platform™驅動，具備精確導航的 SLAM 技術，以及節能的 3D 導航路線，加速物體檢測，並與第三方應用程式無縫整合。適用於半導體、面板製造、電子、倉儲、物流、紡織、生物技術和食品行業。

AMR-AI-Delivery Robot Pro

其具備先進的 AI 功能，可實現安全準確的物品運送。透過 Jetson AGX Orin™平的支持，在各種環境下具有 SLAM 功能、3D 導航路線和加速物體檢測，表現卓越。其第三方 API 支持無縫對接其它應用程式，使其適用於工廠、倉庫、醫療設施、辦公室、住宅區和商場等場景。

AMR-AI-Lift Robot

配備先進的識別技術，能夠自動識別貨架編號碼和操作各種貨架。通過智慧演算法，機器人可以準確地提取和放置貨物，確保高效的物料搬運和管理。

AMR-AI-Roller Robot

具備先進的自主溝通功能，能與產線設備無縫對接。利用無線資料傳輸技術，確保數據快速、穩定傳輸，提升自動化程度和整體運作效率，減少人工干預和錯誤風險。

AMR-AI-PJ-UVGI Robot