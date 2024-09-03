微星前往柏林IFA展全面布局AI　跨足充電樁市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-03 12:55

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PC 品牌微星 (2377-TW) 將於 9 月 6 日至 10 日在柏林 IFA 2024 展出全系列新品，全面布局 AI 市場，推出多款 AI 產品，並同時首度跨足電動車充電基礎設施領域，推出快速充電樁、旅行充電樁等產品，全面搶攻充電樁市場。

微星行銷副總經理程惠正表示，AI 正快速改變世界，公司將透過創新技術，為各領域用戶提供更智能的體驗。此次展出的新品涵蓋 AI 筆電、智慧顯示器、電競掌機等多個產品線，顯示微星全面擁抱 AI 趨勢的決心。

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在 AI 產品方面，微星推出搭載 Intel® Core™ Ultra 處理器（系列 2）的 Prestige 系列 AI 筆電，以及全球首款採用相同處理器的 Windows 11 電競掌機 Claw 8 AI+。此外，公司還展出 Modern AM273Q/QP AI 一體式電腦，搭載 27 吋 WQHD IPS 面板和最新 Intel® Core™ Ultra 處理器，進一步強化其 AI 產品線。

微星首次跨足充電樁市場，推出 MSI Hyper 180 Dual 直流快速充電樁，充電功率高達 180kW，採雙槍設計，支援 CCS1、CCS2、NACS 三種充電標準；公司還推出 Eco 系列三相電智慧充電樁和 EZgo 旅行充電樁，以及 E-Connect 能源管理系統，全面進軍電動車充電基礎設施市場。

微星科技表示，充電樁業務是公司布局智慧城市的重要一環。隨著電動車市場快速成長，相關充電設施需求大增，微星將憑藉其在硬體設計和軟體整合的優勢，為這個新興市場提供全方位解決方案。