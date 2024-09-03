微星前往柏林IFA展全面布局AI 跨足充電樁市場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-03 12:55
PC 品牌微星 (2377-TW) 將於 9 月 6 日至 10 日在柏林 IFA 2024 展出全系列新品，全面布局 AI 市場，推出多款 AI 產品，並同時首度跨足電動車充電基礎設施領域，推出快速充電樁、旅行充電樁等產品，全面搶攻充電樁市場。
微星行銷副總經理程惠正表示，AI 正快速改變世界，公司將透過創新技術，為各領域用戶提供更智能的體驗。此次展出的新品涵蓋 AI 筆電、智慧顯示器、電競掌機等多個產品線，顯示微星全面擁抱 AI 趨勢的決心。
在 AI 產品方面，微星推出搭載 Intel® Core™ Ultra 處理器（系列 2）的 Prestige 系列 AI 筆電，以及全球首款採用相同處理器的 Windows 11 電競掌機 Claw 8 AI+。此外，公司還展出 Modern AM273Q/QP AI 一體式電腦，搭載 27 吋 WQHD IPS 面板和最新 Intel® Core™ Ultra 處理器，進一步強化其 AI 產品線。
微星首次跨足充電樁市場，推出 MSI Hyper 180 Dual 直流快速充電樁，充電功率高達 180kW，採雙槍設計，支援 CCS1、CCS2、NACS 三種充電標準；公司還推出 Eco 系列三相電智慧充電樁和 EZgo 旅行充電樁，以及 E-Connect 能源管理系統，全面進軍電動車充電基礎設施市場。
微星科技表示，充電樁業務是公司布局智慧城市的重要一環。隨著電動車市場快速成長，相關充電設施需求大增，微星將憑藉其在硬體設計和軟體整合的優勢，為這個新興市場提供全方位解決方案。
此外，微星還展出了 GeForce RTX™ 4070 SUPER 顯示卡、MPG Infinite X3 AI 電競主機、MPG 321CURX QD-OLED 電競螢幕等多項新品，涵蓋電競、創作、商務及 AIoT 等多個領域，展現公司多元化發展的策略。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 微星續推AI PC新品 下半年迎接消電旺季業績看旺
- 微星攜手三星、AMD推全新CXL記憶體伺服器 主打高性能算
- 〈TAIROS〉微星科技秀多款自主移動機器人 強攻智慧工廠商機
- 微星顯卡、機器人雙題材加持 秒填息一度衝漲停
下一篇