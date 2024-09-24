賀錦麗首度公開表態挺加密產業 專家讚：有進步 但希望看到更多政策細節

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-24 10:55

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美國民主黨總統候選人賀錦麗近日公開宣佈支持加密貨幣，在曼哈頓 Cipriani Wall Street 飯店一場籌款活動上承諾鼓勵對 AI 和數位資產的投資。「我們將鼓勵 AI 和數位資產等創新技術，同時保護我們的消費者和投資者」。這是賀錦麗成為民主黨總統候選人以來首次公開談論加密貨幣。

賀錦麗週日 (22 日) 說：「我們將以一致、透明的規則創造一個安全的商業環境。我們將投資於半導體、清潔能源和其他未來的行業，並減少不必要的官僚主義。」她的資深競選顧問 Brian Nelson 上月曾暗示，若賀錦麗贏得 11 月大選，將支持加密貨幣政策，但稱由於一些公司倒閉，加密貨幣產業需要有所規範。

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Coinbase 政策主管 Faryar Shirzad 周日 (22 日) 在 X 平台上說：「這是賀錦麗發表的一份重要且富建設性的聲明，雖遠不如川普具體和遠見卓識的立場具有前瞻性，但仍值得注意，因為她認識到數位資產創新的重要性，並與 AI 相提並論。」

創投公司 Paradigm 的政府事務副總裁 Alexander Grieve 也認為賀錦麗發言「令人鼓舞」，並稱無論誰在 11 月獲勝，「拜登政府都應該是​​最後一屆反加密貨幣的政府」。

加密貨幣創投公司 Variant 法務長 Jake Chervinsky 則在 X 平台上表示，雖然首度表態支持是進步，但賀錦麗稱「保護我們的消費者和投資人」恐意味著很多事情，反加密貨幣軍隊正利用「消費者保護」作煙霧彈掩蓋他們摧毀加密貨幣產業的企圖，期盼能看到更多政策細節。

加密貨幣行業已成為 2024 年總統選舉的重要參與者，此前高管和投資者對拜登政府的繁重監管感到憤怒，他們希望透過大量政治捐款來部分展示他們的影響力。倡議組織 Public Citizen 上月說，包括 Coinbase、Ripple 和 Gemini 在內的美國加密貨幣公司已花費近 1.2 億美元來影響 11 月選舉。

對於加密貨幣行業，美國共和黨總統候選人川普也多次示好。他在最近的一次公開場合上，甚至提到將解僱現任美國證交會 (SEC) 主席 Gary Gensler，並選擇對幣圈友好的監管者，設立新的穩定幣框架。