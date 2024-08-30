安勤醫療、工業大單相繼出貨 下半年營運逐季增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-30 20:34

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工業電腦廠安勤 (3479-TW) 今 (30) 日召開法說，總經理張嘉哲表示，下半年逐季成長展望不變，除了先前遞延的醫療專案大單開始出貨外，中國一線車廠的工業自動化訂單也將開始出貨。

張嘉哲表示，原本預期上半年出貨的醫療專案，因為遞延導致營收不如預期，但心導管伺服器專案 7 月已經開始出貨，也反映在營收表現上，預計到年底持續放量。

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工業方面，張嘉哲表示，之前一直在等東風，現在看來第四季就會看到，中國一線車廠的工業自動化訂單，今年第四季就會出 1200 台以上，預計明年將進一步大量出貨，也可望帶動工業營收較去年成長。

零售應用，張嘉哲表示，雖然先前專案出貨告一段落，但受惠餐飲客戶決定將智慧零售解決方案拓展至海外據點，後續將挹注業績；博弈狀況雖然較弱，但也沒有想像中那麼差，估與過往 2 年差不多。

主要市場佈局上，張嘉哲表示，歐美高階 HPC 醫療 ODM 將延伸到更多應用，像是視網膜、超音波、內視鏡、洗腎機、檢測設備等，且目前一線醫療客戶在進行供應商整合，有利安勤可以爭取到更多訂單。

中國大陸市場則掌握國產化趨勢，強化在地生態系合作，聚焦製造、交通、零售等應用；日本除了零售、餐飲客戶長單持續出貨，未來將加深新零售應用布局，像是毛利率較佳的自助結帳、KIOSK 等。