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安勤衝刺生成式AI及HPC應用 擴大產品線布局液冷解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-01 13:13

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安勤董事長劉琍綺。(鉅亨網資料照)

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 積極布局 AI，公司表示，目前已經有醫療 HPC 的經驗，接下來會垂直、水平擴大生成式 AI 及 HPC 產品線，包括從主板延伸到 L10、增加液冷、企業生成式 AI 落地等解決方案。

安勤表示，目前公司在 HPC、生成式 AI 伺服器，主要發展 SLM(70B 或以下)AI 伺服器，除了 HPC 主板外，也往 L10 解決方案發展，客戶除了醫療，現在也有工業自動化、辦公室設備等領域客戶。


安勤進一步指出，AI 伺服器主板以第二季來看，已經銷售 2000 多片，出貨進度優於預期；平均單價落在 700-800 美元，雖然跟大專案相比，貢獻金額較小，但因為剛起步，所以還算符合預期。

另外，安勤也有落地企業生成式 AI 落地解決方案，第三、四季就會看到產品出來；邊緣 AI 解決方案則藉由完善影音 Video/Audio 不同格式、介面硬體 / 韌體 / 軟體的解決方案，協助客戶克服串接到 BOX 端，完成邊緣 AI 的最後一哩路。

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安勤生成式AIAI伺服器工業電腦

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