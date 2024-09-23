台灣銘板成功推出台灣首張結合冷錢包技術與萬事達簽帳卡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-23 17:16

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台灣銘板 (6593-TW) 今 (23) 日指出，公司近日成功推出台灣首張結合冷錢包技術與萬事達簽帳卡的創新產品「峮峮冷錢包簽帳卡」，而且首位持卡人已成功完成開卡程序。

台灣銘板此次發行是台灣銘板攜手旗下子公司 Cold Fusion Wallet（CFW）與萬事達卡國際組織的 BIN Sponsor 新加坡商 MatchMove 聯手合作的重要成果，共同推動這項金融創新，並開創台灣銘板從製卡商轉型為代理發卡單位，也從台灣市場跨足海外市場的重要里程碑，並看好隨著全球冷錢包市場規模持續放大的趨勢，將為公司製卡與發卡雙引擎業務注入強勁的成長動能。

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台灣銘板指出，為促成這張冷錢包簽帳卡的順利發行，台灣銘板透過旗下子公司 CFW(SG)，介接 MatchMove 發卡系統，成功開發出 CaaS(Card-as-a-Service) 作業系統平台，並已順利完成系統的測試和驗證工作。

台灣銘板指出，CaaS 系統為一種創新的發卡解決方案，提供高度可擴展性，能夠滿足不同規模企業的需求，同時能夠提供高效、安全的支付卡發行和管理功能，經過嚴格的測試程序，CaaS 系統的安全性、穩定性和性能已獲得全面驗證，確保其在實際應用中能夠無縫運作，支援冷錢包簽帳卡的發行及相關支付流程。此次測試完成，不僅為峮峮冷錢包簽帳卡的成功發行奠定了關鍵基礎，並進一步提升整體系統的營運效率與安全性，也為消費者帶來更方便、安全的支付選擇。

台灣銘板旗下子公司 CFW 與 MatchMove 共同合作推出的峮峮冷錢包簽帳卡，是台灣首張結合冷錢包技術與萬事達卡支付功能的創新產品。台灣銘板指出，此卡的成功發行，標誌著台灣銘板在數位金融領域邁出重要一步，不僅提升了其在區塊鏈技術應用中的競爭力，也展現了其在數位支付市場中的領導地位。

展望 2024 年，台灣銘板維持審慎樂觀態度。台灣銘板持續深耕既有的卡片及卡片個人化市場，隨著峮峮冷錢包簽帳卡的推出，提供消費者高度安全的數位資產管理和靈活的全球支付功能，這對於台灣銘板來說，是推動公司支付技術升級、擴大市場影響力的關鍵舉措，也為未來的產品開發奠定穩固基礎，並強化公司在市場中的競爭優勢，助力台灣銘板搶占更多卡片市場的市占。