台灣銘板專利金屬信用卡獲多款量產單 新推版稅結算簽帳卡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-15 17:05

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全球金融科技 FinTech 與台灣音樂文創產業領域開啟新的商業模式，台灣銘板 (6593-TW) 今 (15) 日宣布全球首創「冷錢包簽帳卡」應用場域再下一城，正式打入 KKCulture 集團，聯名推出「版稅結算簽帳卡」，此外，台灣銘板的專利且經認證量產金屬信用卡，也接獲多張新款金屬信用卡卡片新產品訂單進入量產。

由 KKCulture 集團與台灣銘板方面聯名推出「版稅結算簽帳卡」並結合權利金結算清算系統，除了協助 KKCulture 集團縮短出版商與創作者、音樂家等中間版稅分潤過程與時間，達到營運效率、節省人力成本、將版稅超速送達真正的創作人手上等效果外，也是台灣銘板跨出既有虛擬貨幣產業，正式進軍音樂文創產業領域，大啖音樂文創市場商機，且實現虛實整合、一卡完成資產分配及刷卡消費，完成介接數位資產與法定貨幣資產的最後一哩路。

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台灣銘板董事長劉立恩表示，近年來區塊鏈事業部馬不停蹄擴大市場應用範圍、增加冷錢包附加價值功能等，完善消費者使用需求與體驗感，加上今年 2 月完成孫公司 Cold Fusion Wallet〈以下簡稱” CFW(SG)”〉與萬事達卡國際組織之 BIN Sponsor 新加坡商 MatchMove 正式簽約合作，且率先全球首創推出兩張 Web3.0 簽帳卡：冷錢包簽帳卡，並且與 SuperPoint 超級點數為其與中國大陸的點數交換平台合作發行的點數轉刷卡金之簽帳卡，

也因此截至目前為止，除了已發行之 BitoPro 冷錢包外，預計 2024 年 9 月中將發行自有 TNP 之峮峮冷錢包簽帳卡，也接獲包括「點數轉換簽帳卡」、「版稅結算簽帳卡」的第一批試量產新訂單，隨著新訂單卡樣確定後將陸續進入生產排程，台灣銘板有望在今年底前完成出貨。

由於冷錢包簽帳卡生產與 KYC 暨跨國金流介接等技術難度較一般簽帳卡高且獨占特性下，擁有較佳的毛利率水準，隨著主要客戶需求持續增加，將帶動台灣銘板來自區塊鏈事業部的營收比重大幅拉升，並為公司毛利率、獲利表現注入強勁動能。

KKBOX 創辦人林冠群表示，此次與 KKculture 集團聯名推出「版稅結算簽帳卡」，成功解決錄音及音樂出版商與創作者中間版稅分潤過程與時間，以 KKBOX, Spotify, Apple Music 等串流巨擘集團旗下擁有數億首曲目、分散全球數十國數千萬名創作者而言，每當版稅結算時，需對接超過數千個各國代理廠商或窗口，統計下來經常耗費超過半年等繁雜程序才能把版稅實際支付到創作人手中。而「版稅結算簽帳卡」 結合權利金結算清算系統，若以每位創作者人手一張版稅結算簽帳卡來計算，結算與支付時間可減少 70% 以上，大幅降低像 KKBOX 及 Spotify 這樣的合規串流業者的資源浪費、減少人力成本、提高營運效益，這也是此次 KKCulture 集團合作的關鍵所在。

台灣銘板最新財報，2024 年上半年營收為 3.29 億元，毛利率 23.44%，年減 3.91 個百分點，稅後純益 253 萬元，年減 78.73%，每股純益爲 0.1 元，台灣 銘板指出，2024 年以來公司承接多張新款金屬信用卡卡片新產品的訂單量產，主要因新產品初期新製程的研發大量投入且須經歷生產學習曲線的爬坡階段，同時，今年第二季有合併子公司 CFW(由台灣銘板投資持有 93%)，已開始認列開發與營運費用，是上半年獲利減緩主因。

台灣銘板指出，然台灣銘板為台灣唯一經認證量產金屬信用卡的製造商，且已於 2020 年取得專利，公司積極優化金屬信用卡製程效率，同時將與主要客戶重新協商適度反映成本於報價上，以期未來營運可逐步回溫。

展望 2024 年下半年，台灣銘板保持審慎樂觀的態度。台灣銘板 2024 年 7 月營收為 4278 萬元 ，月減 19.1%，年減 23.06%，1-7 月營收為 3.72 億元，年增 5.04％。除了現有的卡片和卡片個人化訂單保持穩定的生產和出貨排程外，台灣銘板更看好 Web3.0 市場的發展前景。