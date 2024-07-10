銀行發卡出貨雖遞延 台灣銘板上半年營仍成長逾10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 09:06

台灣銘板 (6593-TW) 公布最新營收，因出貨遞延，2024 年 6 月營收為 5288 萬元，月減 5.52%，年減 1.32%；累計 2024 年第二季營收為 1.56 億元，較去年同期 1.63 億元季減 9.49%，年減 3.98%；累計 2024 年上半年合收為 3.29 億元，較去年同期 2.98 億元增加 10.27%。

近期銀行合併潮引發大量信用卡的換卡潮與調整，台灣銘板主管表示，，雖消費者被迫要求換新卡，然在整合過程中，消費者選擇與申辦新卡的觀察期會有所拉長，使得台灣銘板因滿足客戶交期要求時程所需，而有部分新卡訂單遞延出貨情形，是 6 月營收保持在 5,288 萬元水準。

觀察主要外資銀行客戶近期因合併消金業務後持續進行換發信用卡作業，第二季也再啟動第 4 波換卡，並鎖定聯名卡友、海外旅遊等商機動能，增加不同戰略合作夥伴並創造消費者之消費體驗升級，以期助力整體換卡力道能於 8 月中旬前完成全數換卡作業，又觀察隨著國銀紛紛取消信用卡分期、歐洲地區消費等回饋，銀行陸續調整信用卡權益。

不過，也有銀行為了吸引新戶、瞄準海外旅遊商機，祭出更高的回饋率，並於下半年陸續推出新卡搶市，可見換卡潮趨勢將有機會在今年下半年起陸續展開，將對台灣銘板旗下卡片 (含冷錢包卡) 的業務上創造良好的接單與出貨成長動能。

展望 2024 年，台灣銘板維持審慎樂觀態度。台灣銘板除了既有卡片及卡片個人化事業體營運規模將持續穩健放大外，看好冷錢包是去中心化的最後一哩路，且冷錢包是對抗駭客入侵與監守自盜的不二法門，隨著旗下孫公司 Cold Fusion Wallet 與萬事達卡國際組織 BIN Sponsor 新加坡商 MatchMove 的合作案，並持續擴大與相關產業領域洽談合作的可能性，將有助於堆疊公司未來營運更上一層樓。