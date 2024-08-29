台灣銘板董事長劉立恩因法人改派代表卸任 任職僅17個月

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-29 10:15

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台灣銘板 (6593-TW) 因法人台銘投資法人代表改派，現任董事長劉立恩將在今 (29) 日卸下董事長一職，距離劉立恩在 2023 年 3 月 17 日接任董事長只有 17 個月，台灣銘板指出，台銘投資法人代表將由博頌會計師事務所所長余良元按接任。

台灣銘板指出，新任董事長待董事會重新推選產生，選出前由副董事長許嘉濬代行其職權。

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台灣銘板最新財報，2024 年上半年營收為 3.29 億元，毛利率 23.44%，年減 3.91 個百分點，稅後純益 253 萬元，年減 78.73%，每股純益爲 0.1 元，台灣 銘板指出，2024 年以來公司承接多張新款金屬信用卡卡片新產品的訂單量產，主要因新產品初期新製程的研發大量投入且須經歷生產學習曲線的爬坡階段，同時，今年第二季有合併子公司 CFW (由台灣銘板投資持有 93%) ，已開始認列開發與營運費用，是上半年獲利減緩主因。

台灣銘板指出，然台灣銘板為台灣唯一經認證量產金屬信用卡的製造商，且已於 2020 年取得專利，公司積極優化金屬信用卡製程效率，同時將與主要客戶重新協商適度反映成本於報價上，以期未來營運可逐步回溫。