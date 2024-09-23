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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.48%，報1.5074元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 16:00


截至台北時間23日16:00，歐元/加幣下跌0.0072點跌幅達0.48%，暫報1.5074點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.13%
  • 近 1 週：+0.66%
  • 近 3 月：+3.46%
  • 近 6 月：+3.03%
  • 今年以來：+3.60%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.69，本日下跌0.55%
  • 歐元/澳元相關性0.48，本日下跌0.59%
  • 英鎊/美元相關性0.41，本日下跌0.43%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.55，本日下跌0.15%
  • 美元/人民幣相關性-0.44，本日下跌0.08%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.43，本日下跌0.21%

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歐元/加幣1.5051-0.63%
歐元/美元1.1089-0.65%
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英鎊/美元1.3258-0.47%
人民幣/美元0.141657-0.07%

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