外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.48%，報1.5074元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 16:00
截至台北時間23日16:00，歐元/加幣下跌0.0072點跌幅達0.48%，暫報1.5074點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.13%
- 近 1 週：+0.66%
- 近 3 月：+3.46%
- 近 6 月：+3.03%
- 今年以來：+3.60%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.55，本日下跌0.15%
- 美元/人民幣相關性-0.44，本日下跌0.08%
- 美元/新加坡幣相關性-0.43，本日下跌0.21%
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