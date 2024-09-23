外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.51%，報1.1105元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 15:50
截至台北時間23日15:50，歐元/美元下跌0.0057點跌幅達0.51%，暫報1.1105點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.47%
- 近 1 週：+0.78%
- 近 3 月：+4.41%
- 近 6 月：+3.30%
- 今年以來：+1.07%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日下跌0.26%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌0.65%
- 美元/挪威克朗相關性-0.61，本日下跌0.46%
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