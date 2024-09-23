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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.51%，報1.1105元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 15:50


截至台北時間23日15:50，歐元/美元下跌0.0057點跌幅達0.51%，暫報1.1105點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.47%
  • 近 1 週：+0.78%
  • 近 3 月：+4.41%
  • 近 6 月：+3.30%
  • 今年以來：+1.07%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.77，本日下跌0.44%
  • 歐元/加幣相關性0.69，本日下跌0.46%
  • 紐元/美元相關性0.58，本日下跌0.16%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日下跌0.26%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日下跌0.65%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.61，本日下跌0.46%

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歐元/美元1.109-0.65%
英鎊/美元1.3257-0.48%
加幣/美元0.7366-0.04%
紐元/美元0.623-0.11%

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