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台股

〈台股盤後〉權值股拉尾盤 漲126點收22285點 季線近在咫尺

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-23 13:59

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權值股拉尾盤終場漲126點收22285點，季線近在咫尺。(圖：shutterstock)

台股今 (23) 日早盤開高走高，盤中漲逾百點最高漲至 22307.46 點，雖然隨後盤中漲勢收斂，不過尾盤權值股挺身而出，終場漲 126.11 點或 0.57%，以 22285.53 點，仍未站回季線，成交量 3009.93 億元。 

今天權值三雄於尾盤表態，台積電 (2330-TW) 尾盤爆出 5633 張的成交量，終場上漲 4 元，漲 0.41%，鴻海 (2317-TW) 漲 1.69%，聯發科 (2454-TW)1.78%。此外，廣達 (2382-TW) 漲 1.78%，日月光 (3711-TW) 漲 1.62%，台達電 (2308-TW) 漲 0.9%，聯電 (2303-TW) 也漲 0.37%。 


經濟部能源署昨 (22) 日宣布，綠電用戶不需一次購買綠電廠所有綠電，用戶可依照其實際需求購買所需綠電，激勵能源族群今天表現，泓德能源 - 創 (6873-TW) 亮燈漲停鎖住 286 元，雲豹能源 (6869-TW)、森崴能源 (6806-TW) 皆漲逾半根停板。 

另外，經濟部第二次電價費率審議委員會將於本周召開，討論電費是否調漲，重電族群搶先表態，華城 (1519-TW) 漲逾半根停板，士電 (1503-TW) 漲逾 3%，中興電 (1513-TW)、大同 (2371-TW)、亞力 (1514-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

汽車零組件今天也紅通通，劍麟 (2228-TW)、帝寶 (6605-TW)、耿鼎 (1524-TW) 漲逾半根停板，堤維西 (1522-TW) 漲逾 3%。 

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台股開盤台積電權值股重電能源

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台積電9770.41%
聯電540.37%
鴻海1801.69%
聯發科11451.78%
廣達2571.78%
日月光投控1571.62%
台達電390.50.90%
華城6507.26%
士電2293.85%
中興電1752.34%
大同48.41.26%
亞力1271.20%
劍麟1216.61%
帝寶2726.46%
耿鼎365.11%
泓德能源-創28610.00%
雲豹能源243.57.51%
森崴能源1386.56%
堤維西653.50%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.41
加權指數法興(售) 槓桿5.83
台積電法興(購) 槓桿5.08
鴻海法興(購) 槓桿6.81
鴻海法興(購) 槓桿8.16

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