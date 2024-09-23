〈台股盤後〉權值股拉尾盤 漲126點收22285點 季線近在咫尺

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-23 13:59

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台股今 (23) 日早盤開高走高，盤中漲逾百點最高漲至 22307.46 點，雖然隨後盤中漲勢收斂，不過尾盤權值股挺身而出，終場漲 126.11 點或 0.57%，以 22285.53 點，仍未站回季線，成交量 3009.93 億元。

今天權值三雄於尾盤表態，台積電 (2330-TW) 尾盤爆出 5633 張的成交量，終場上漲 4 元，漲 0.41%，鴻海 (2317-TW) 漲 1.69%，聯發科 (2454-TW)1.78%。此外，廣達 (2382-TW) 漲 1.78%，日月光 (3711-TW) 漲 1.62%，台達電 (2308-TW) 漲 0.9%，聯電 (2303-TW) 也漲 0.37%。

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