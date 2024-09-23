〈台股盤後〉權值股拉尾盤 漲126點收22285點 季線近在咫尺
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-23 13:59
台股今 (23) 日早盤開高走高，盤中漲逾百點最高漲至 22307.46 點，雖然隨後盤中漲勢收斂，不過尾盤權值股挺身而出，終場漲 126.11 點或 0.57%，以 22285.53 點，仍未站回季線，成交量 3009.93 億元。
今天權值三雄於尾盤表態，台積電 (2330-TW) 尾盤爆出 5633 張的成交量，終場上漲 4 元，漲 0.41%，鴻海 (2317-TW) 漲 1.69%，聯發科 (2454-TW)1.78%。此外，廣達 (2382-TW) 漲 1.78%，日月光 (3711-TW) 漲 1.62%，台達電 (2308-TW) 漲 0.9%，聯電 (2303-TW) 也漲 0.37%。
經濟部能源署昨 (22) 日宣布，綠電用戶不需一次購買綠電廠所有綠電，用戶可依照其實際需求購買所需綠電，激勵能源族群今天表現，泓德能源 - 創 (6873-TW) 亮燈漲停鎖住 286 元，雲豹能源 (6869-TW)、森崴能源 (6806-TW) 皆漲逾半根停板。
另外，經濟部第二次電價費率審議委員會將於本周召開，討論電費是否調漲，重電族群搶先表態，華城 (1519-TW) 漲逾半根停板，士電 (1503-TW) 漲逾 3%，中興電 (1513-TW)、大同 (2371-TW)、亞力 (1514-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
汽車零組件今天也紅通通，劍麟 (2228-TW)、帝寶 (6605-TW)、耿鼎 (1524-TW) 漲逾半根停板，堤維西 (1522-TW) 漲逾 3%。
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