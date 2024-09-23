〈台股開盤〉開高震盪後急拉 上漲150點往季線靠攏
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-23 09:42
台股今 (23) 日開高後震盪，且隨著鴻海、聯發科躍居平盤之上，帶動指數上漲超過 150 點，最高達 22307 點，進一步向上靠攏季線大關，預估今日成交量 2900 億元。
權值股普遍走強，台積電 (2330-TW) 小漲表態，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 都上漲超過 1%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 漲幅也都超過 1%，支撐大盤走勢。
金控類股也隨著新光金搶親落幕，中信金持續強彈 2%，其他如國泰金 (2882-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW)、合庫金 (5880-TW) 都在盤上表現。
盤面再度聚焦矽光子族群，聯亞 (3081-TW) 開盤即大漲，隨後攻至漲停板，聯鈞 (3450-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 漲幅都超過半根，其他如華星光 (4979-TW)、汎銓 (6830-TW) 漲幅也都超過 2%。
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