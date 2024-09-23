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台股

〈台股開盤〉開高震盪後急拉 上漲150點往季線靠攏

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-23 09:42

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〈台股開盤〉開高震盪後急拉 上漲150點往季線靠攏。(鉅亨網資料照)

台股今 (23) 日開高後震盪，且隨著鴻海、聯發科躍居平盤之上，帶動指數上漲超過 150 點，最高達 22307 點，進一步向上靠攏季線大關，預估今日成交量 2900 億元。

權值股普遍走強，台積電 (2330-TW) 小漲表態，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 都上漲超過 1%，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 漲幅也都超過 1%，支撐大盤走勢。


金控類股也隨著新光金搶親落幕，中信金持續強彈 2%，其他如國泰金 (2882-TW)、兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW)、合庫金 (5880-TW) 都在盤上表現。

盤面再度聚焦矽光子族群，聯亞 (3081-TW) 開盤即大漲，隨後攻至漲停板，聯鈞 (3450-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 漲幅都超過半根，其他如華星光 (4979-TW)、汎銓 (6830-TW) 漲幅也都超過 2%。

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台股外資季線聯發科鴻海

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台積電9740.10%
華星光1495.30%
訊芯-KY2465.35%
聯鈞1998.45%
聯亞2599.98%
合庫金25.750.19%
元大金31.250.81%
玉山金28.30.35%
兆豐金39.70.89%
國泰金64.80.15%
廣達2550.99%
台達電3921.29%
聯發科11300.44%
鴻海1791.13%
汎銓1882.45%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.69
加權指數法興(售) 槓桿5.94
台積電法興(購) 槓桿5.02
鴻海法興(購) 槓桿6.99
鴻海法興(購) 槓桿8.29

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