三大法人同步加碼185億元 外資買超新光金2.7萬張連16買
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-23 18:01
台股今 (23) 日在尾盤權值股挺身而出下，終場漲 126.11 點以 22285.53 點，季線近在咫尺，成交量 3009.93 億元。三大法人今天聯手買超台股 185.35 億元，其中外資買超 115.9 億元，且再度加碼新光金 2.7 萬張，已連續 16 個交易日買超。
觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人同站買方，外資買超 115.9 億元，投信買超 40.46 億元，自營商則買超 28.99 億元，三大法人合計買超 185.35 億元。
外資今天最青睞新光金，買超新光金 2.7 萬張，外資已連 16 買。除了新光金，外資今天也青睞多檔金融股，買超國泰金 1.4 萬張，中信金 8180 張，富邦金 7227 張，玉山金 5680 張。另外，也買超長榮 1.6 萬張，華航 9300 張，亞泥 8309 張，長榮航 6961 張，晟銘電 6199 張，華新 5873 張。
外資今天則賣超聯電賣超聯電 1.1 萬張，永光 1.1 萬張，台新金 9603 張，日月光 7510 張，永豐金 7302 張，盟立 7098 張，三商壽 6130 張，定穎投控 5531 張，聯鈞 5264 張，群創 4740 張。
投信今天買超第一名、第二名與外資對作，買超聯電 1.6 萬張，日月光 8978 張，同時也加碼中信金 8125 張，永豐金 8103 張，兆豐金 5694 張，台灣大 5472 張，長榮航 5056 張，元大金 4853 張，定穎投控 3870 張，國票金 2978 張。
投信賣超方面，賣超華新 5299 張，亞泥 4937 張，京元電子 4936 張，聯強 4575 張，大聯大 4402 張，新唐 4123 張，大成鋼 3417 張，達麗 3318 張，仁寶 2824 張，宏碁 2329 張。
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