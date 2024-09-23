三大法人同步加碼185億元 外資買超新光金2.7萬張連16買

台股今 (23) 日在尾盤權值股挺身而出下，終場漲 126.11 點以 22285.53 點，季線近在咫尺，成交量 3009.93 億元。三大法人今天聯手買超台股 185.35 億元，其中外資買超 115.9 億元，且再度加碼新光金 2.7 萬張，已連續 16 個交易日買超。