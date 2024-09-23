中國央行下調14天期逆回購利率10個基點 計畫說明政策立場

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-23 13:22

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中國官方宣布，計畫由 3 位最高金融監管機構罕見地通報經濟情況，同時下調一項短期政策利率，並向金融體系注入更多流動性，這引發了官員們準備加大力度恢復經濟成長的猜測。

相關部門周一 (23 日) 宣布，央行總裁潘功勝將於明天與金融監管總局局長李雲澤、中證監主席吳清，共同就金融支持經濟發展問題舉行記者會。幾分鐘後，中國人民銀行下調了 14 天逆回購利率。

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中國央行宣布，以固定利率、數量招標方式開展 1601 億元人民幣 7 天期，以及 745 億元 14 天期逆回購操作，利率分別為 1.7% 及 1.85%。這是人行時隔逾七個月，首次重啟 14 天逆回購操作，利率由之前的 1.95% 下調 10 個基點，7 天期逆回購利率維持不變。

品點資產管理公司總裁兼首席經濟學家 Zhiwei Zhang 表示：「我確實預期中國人民銀行將在未來幾個月內下調 7 天逆回購利率和存款準備金率。 」他補充說，周二的新聞發布會將使金融監管機構有機會「闡明他們的政策立場」。

在美國聯準會上周終於開始降息之後，這些舉措增強了人們對中國央行降息的預期。

瀚亞投資亞洲股票投資組合專家 Ken Wong 表示，現在的焦點是中國第四季經濟成長，能否接近年度目標，並補充說，今年最有可能成長 4.8%。