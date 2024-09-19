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中國A股史上最大吸併交易來了！金額超過人民幣1,100億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-19 08:30

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中國A股史上最大吸併交易來了！金額超過人民幣1,100億元。（圖：中國船舶官網）

中國 A 股上市公司有史以來規模最大的吸收合併交易——中國船舶 (600150-CN) 換股吸併中國重工 (601989-CN) 的交易預案，在周三（18 日）晚間出爐，向公眾揭露更多兩大巨輪合併的細節。

方案看點如下：


涉及交易金額達人民幣（下同）1,151.5 億元，成為 A 股上市公司有史以來規模最大的吸收合併交易；

換股吸收合併下，中國船舶的換股價格為 37.84 元 / 股，中國重工的換股價格 5.05 元 / 股，以此確定的換股比例為 1:0.1335；

中國船舶為本次換股吸收合併發行的股份數量合計為 30.44 億股；

為異議股東設置利益保護機制；

據《證券時報》報導，與過往許多合併案不同，本次交易是兩家旗鼓相當、貨真價實的大咖合併。交易前中國船舶與中國重工均為市值超過千億的造船巨擘，都是中國艦船裝備領域核心企業。

本月 2 日晚間，中國船舶和中國重工同時發布公告，中國船舶擬透過向中國重工全體股東發行 A 股股票的方式，換股吸收合併中國重工，當日雙方已簽署《吸收合併意向協議》。

中國船舶自 9 月 3 日開始停牌，經申請，中國船舶將於周四恢復交易。
 

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