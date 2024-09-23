都更危老「一條龍」服務 第一銀行都更危老融資達306件2454億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-23 13:08

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為協助民眾進行都更危老重建，於本月 21 至 22 日在臺北花博爭豔館，第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行與財信雜誌社共同主辦「第六屆危老 + 都更博覽會」。第一銀行自 2021 年起連續 4 屆主辦博覽會活動，傳達居住安全的重要性，同時攜手東亞建經、第一金 AMC 組成都更危老團隊，展現一條龍的服務精神。

行政院長卓榮泰 21 日於博覽會開幕儀式致詞中強調，盼透過中央政府、地方政府與民間優良廠商共同合作，推動更多危老都更成功案例，讓大家居住在更好的環境之中，達成賴清德總統所說「處處皆能安居，人人皆可樂業」理念。

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臺灣地震頻繁，老舊建築物耐震能力面臨考驗，今年 4 月 3 日的花蓮地震，凸顯建築物耐震能力的重要性，為在災難發生前就積極預防，第一銀行深耕都市更新與危老重建，協助民眾提升老舊建築物之安全性。

截至 2024 年 8 月底，第一銀行已核准都更危老融資達 306 件，金額逾新臺幣 2454 億元，於各行庫當中名列前茅，另屬地主自地自建，第一銀行也協助提供全額融資，其中「尚華仁愛大樓」、「水源路四五期整宅」、「天母樺園」及「板橋富豪社區」為地主自地自建全額融資之指標個案。