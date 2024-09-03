卓越銀行評比 第一銀行奪「最佳創新信託」及「最佳新南向貢獻」殊榮

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-03 18:12

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2024 年卓越銀行評比揭曉，第一銀行長期致力於打造全方位信託服務，以及積極響應政府新南向政策，新南向 18 國中已於 9 國設有 19 個據點，今 (3) 日榮獲「最佳創新信託」及「最佳新南向貢獻」雙獎殊榮，由金管會副主委邱淑貞頒獎，第一銀行副總經理甘美珠代表受獎。

第一銀行積極推展全方位信託，與時俱進創新信託商品，從「產品」、「服務」、「系統整合」面向三管齊下，發展出「碳權交易價金信託」、「地主自力更新代理實施新種信託模式」、「可攜式退休信託帳戶」、「境內基金集中清算平台」、「珍愛美滿信託創新服務」、「創新型三類不動產管理型服務」、「數位金融品牌 iLEO 帳戶」及「創新金融友善服務」等項目，不僅在第三屆「Trust Award 多元信託創新獎」一舉拿下三金三優共六項大獎殊榮，並於今年金管會舉辦第 3 期信託 2.0 計畫評鑑榮獲「信託業務創新獎」第一名，在信託創新上展現豐碩成果。

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海外布局方面，第一銀行目前在新南向 18 國中，於 9 國設有 19 個據點，其中，東協 10 國中，已於 8 國設有 18 個營業據點，完整覆蓋中南半島，居公股銀行之冠；運用深厚且豐富的中小企業業務推展及海外營運經驗，協助臺商赴新南向國家投資取得資金經營事業，加速在當地發展臺灣品牌，作為臺商在外打拼最強後盾。

為提供東南亞客戶優質零距離的金融服務，第一銀行除提供網銀服務外，更開發支援柬埔寨、越南當地語言及中、英文版本的 APP，讓客戶可藉由網銀及 APP，隨時辦理銀行業務；另，金邊分行為提供客戶更優質便捷金融服務並提高線上匯款效率，亦加入當地 Bakong 區塊鏈即時入帳服務系統，提升電子化服務。