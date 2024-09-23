確定了！黃天牧出任中央存保董座 鄭明慧續任總經理

黃天牧從財政部金融局基層一路歷練起，經歷金管會保險局長、證期局長，後擔任副主委長達 7 年，才升任主委，也是在位最久的金管會主委，自 2020 年 5 月至 2024 年 5 月 19 日止，擁有 40 年的完整金融資歷，他卸任後先休息一段時間，接下來再出發，接掌中央存保董座一職。