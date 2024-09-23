確定了！黃天牧出任中央存保董座 鄭明慧續任總經理
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 11:02
金管會近來頻傳人事派任消息，今 (23) 日正式公告，前主委黃天牧將出任中央存款保險公司董事長，現任總經理鄭明慧則續任。此外，金管會日前拍板，銀行局副局長童政彰將升任檢查局長一職。
黃天牧從財政部金融局基層一路歷練起，經歷金管會保險局長、證期局長，後擔任副主委長達 7 年，才升任主委，也是在位最久的金管會主委，自 2020 年 5 月至 2024 年 5 月 19 日止，擁有 40 年的完整金融資歷，他卸任後先休息一段時間，接下來再出發，接掌中央存保董座一職。
金管會前任檢查局長張子浩今年 8 月提前退休，由副局長張子敏代理職務，懸缺近 2 個月後，將由銀行局副局長童政彰升任，預計 25 日舉行布達典禮。
童政彰具政治大學法律學碩士、美國羅耀拉大學企業管理碩士學位，歷年曾任 3 位金管會主委秘書，包括丁克華、李瑞倉及顧立雄，獲得高度賞識，最後一路升上銀行局副座，在銀行局資歷超過 20 年，外界對其印象就是沉穩專業、擅於溝通。
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