永豐銀行見證雙冠榮耀！展現籃球場上的金融力量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 08:30

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運動場上揮散汗水的背後，看到的是年輕人追逐夢想的韌性與永不退縮的精神！永豐銀行贊助支持的「台啤永豐雲豹」與「政大雄鷹」今年分別於 T1 聯盟和大專盃籃球聯賽（UBA）雙雙奪冠，在這運動浪潮歡呼聲中，也展現永豐銀行以行動力挺的決心與支持台灣體壇賽事的態度。

從贊助初衷看到企業經營精神

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永豐銀行以行動支持體壇賽事的初衷，在於建立一個運動生態圈，運動是一件很能凝聚向心力、團結人心的事，也幫助年輕人找到一個可以去追求、支持的項目及建立認同感。一路走來永豐銀行看到這些年輕族群、創業家不斷突破自我，追求夢想，這也是眾所樂見的。

體現於企業經營，一直以來永豐銀行都提供專業貼心的金融服務。如專為青創客戶設計的 DA BOSS，以全方位金融支援，助力他們實現夢想；為加速品牌年輕化，永豐銀行推出 DAWHO 數位帳戶，透過年輕化品牌與年輕人對話，提供便捷的投資理財服務，幫助他們實現財務自由。

用韌性，挑戰突破自我

雲豹成軍以來，從聯盟的墊底球隊，重新思考不斷突破，將 Slogan 改成「無我」，強調「Team Work」，也讓球隊凝聚士氣打出亮眼成績，用無私團結的意念 再次燃起球迷的熱情。

政大雄鷹在校友群和贊助商協助下，讓球員有更多機會追逐夢想，也透過球隊核心「Be Water」，期許自己在艱困情況下，能像水一樣靈活，打出行雲流水的球風，並透過紮實的訓練，滴水穿石，在這樣堅持下創下大專盃籃球聯賽（UBA）四連霸的霸業。

運動員爭取榮耀的企圖心與勇於挑戰的精神，也激勵永豐銀行不斷挑戰轉型、年輕化與年輕人對於銀行傳統的思維和想法。

台啤永豐雲豹奪冠慶功宴 (圖 / 永豐銀行提供)

政大雄鷹創下大專盃籃球聯賽（UBA）四連霸霸業 (圖 / 永豐銀行提供)

堅持，持續做對的事