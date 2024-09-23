鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.06元，預估目標價為93.81元
鉅亨網新聞中心 2024-09-23 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.99元上修至9.06元，其中最高估值10.47元，最低估值7.22元，預估目標價為93.81元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.47(10.47)
|9.07
|8.43
|最低值
|7.22(6.79)
|6.03
|7.37
|平均值
|8.89(8.71)
|7.54
|7.96
|中位數
|9.06(8.99)
|7.73
|8.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|359,891,000
|408,397,000
|441,069,000
|最低值
|232,524,000
|219,093,000
|260,451,840
|平均值
|288,866,390
|295,758,870
|326,443,680
|中位數
|271,844,830
|268,259,000
|302,126,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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