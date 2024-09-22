〈台股風向球〉季底投信可能邊拉邊出 整理盤看題材各自發揮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-22 11:10

‌



受到美國聯準會降息 2 碼激勵，台股加權指數本周彈升 399 點，周線連 2 紅，法人認為，接下來市場關注美國總統大選動態，選前難出現連續大漲行情，而隨著第三季季底到來，也要提防連買 16 周的投信可能有邊拉邊出貨的結帳手法，而族群間則隨著題材差異，走勢分歧。

上周外資終結連 4 賣，轉為買超 329 億元，但籌碼並不侷限在電子或傳產族群，台積電 (2330-TW) 獲加碼 261 億元，新光金 (2888-TW) 也獲買超 43 億元，長榮 (2603-TW) 和長榮航 (2618-TW) 獲買超 30 億元上下，中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、群創 (3481-TW) 和富邦金 (2881-TW) 均獲買超逾 20 億元。

‌



台股交易員認為，降息循環到來，而外資態度轉趨積極，有利推動中小型股的補漲行情，短線雖逢季底投信可能邊結帳邊建部位，使行情來回整理，但偏多格局已成形。

永豐投顧則說明，市場心心念念的聯準會降息碼數終於揭露，而美國零售銷售數據優於市場預期，正巧化解經濟衰退的疑慮，以聯準會點陣圖來看，年底前還有降息 2 碼的空間，宣告降息周期到來，預期美股傾向平穩，外資對台股買賣超行為應不會像過去大起大落。