外資回頭買超271億元 偏愛金控股 連14買新光金近75萬張

台股今 (19) 日上漲 363 點收最高 22,042 點，一舉收復月線與 2 萬 2 千點大關，往季線靠攏，三大法人皆站買方，外資買超也瞄準金控族群，再度大買指標股新光金 15 萬張，呈現連 14 買，累計買超張數高達 74.8 萬張。