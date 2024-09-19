外資回頭買超271億元 偏愛金控股 連14買新光金近75萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-19 18:12
台股今 (19) 日上漲 363 點收最高 22,042 點，一舉收復月線與 2 萬 2 千點大關，往季線靠攏，三大法人皆站買方，外資買超也瞄準金控族群，再度大買指標股新光金 15 萬張，呈現連 14 買，累計買超張數高達 74.8 萬張。
三大法人合計買超 353.08 億元，外資回頭買超 271.07 億元，自營商也轉買 60.09 億元，投信續買 21.93 億元，已連 24 買；期貨方面，外資小幅減碼空單，未平倉空單水位降至 30,264 口。
外資買超聚焦金控族群，買超前十名有一半都是金控股，包括新光金 (2888-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 與三商壽 (2867-TW) 等，尤其新光金再度獲青睞，狂掃 15 萬張，呈現連 14 買，累計買超張數已衝破 74.8 萬張。
外資賣超則瞄準債券 ETF，群益 ESG 投等債 20+(00937B0-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW) 合計達 4.6 萬張，中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW) 則分別遭調節 1.8 萬張、1.5 萬張，電子則提款日月光投控 (3711-TW) 與華邦電 (2344-TW)，張數皆達 7,000 張以上。
投信則與外資對作，持續加碼日月光投控逾 5,000 張；自營商則與外資有志一同，多青睞金控族群，包括開發金、富邦金、國泰金，但在中信金看法則分岐，調節張數約 1,000 張。
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