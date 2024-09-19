〈台股盤後〉電金齊發力 強漲363點收復2萬2與月線大關
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-19 14:46
台股今 (19) 日震盪後逐步走高，終場在電子股回神、金控股強彈下，終場收最高 22,042.69 點，上漲 363.85 點，成交量也達 3,277 億元，收復月線大關，往季線靠攏。
台積電 (2330-TW) 大漲 2%，回彈至 960 元，企圖挑戰前高 964 元，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 也雙雙反彈超過 1%，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 勁揚超過 2%，推升大盤走勢。
高價股也全面反彈，股王信驊 (5274-TW) 上漲 2%，大立光 (3008-TW) 漲幅超過 3%，其他如世芯 - KY、旭隼 (6409-TW)、弘塑 (3131-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW) 漲幅都落在 2-6% 間，漲勢相當整齊。
IC 設計與設備股活蹦亂跳，出現多檔漲停，包括原相 (3227-TW)、盟立 (2464-TW)、創惟(6104-TW)、大量(3167-TW) 等都亮燈表態，其他如長華 *(8070-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 也都強漲半根以上。
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