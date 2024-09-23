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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至11.17元，預估目標價為1150元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 10:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對M31(6643-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.72元下修至11.17元，其中最高估值15.1元，最低估值6.2元，預估目標價為1150元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.1(15.1)22.6933.23
最低值6.2(6.2)16.6322.62
平均值11.53(11.88)19.427.35
中位數11.17(11.72)19.2126.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,013,0002,770,0003,394,560
最低值1,781,4002,228,2702,804,000
平均值1,902,0802,485,1403,062,910
中位數1,885,0002,527,0002,990,190

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.612.168.1210.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,612,3371,360,1651,011,879981,016

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6643/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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