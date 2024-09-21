〈貴金屬盤後〉Fed啟動寬鬆週期 黃金延續漲勢 突破2600美元關卡

鉅亨網編譯許家華 2024-09-21 06:43

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黃金現貨價格周五 (20 日) 首次飆升至 2600 美元上方，延續了美國進一步降息押注以及中東緊張局勢升級推動的漲勢。

現貨黃金上漲 1.3%，至每盎司 2620.63 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.2%，至每盎司 2646.20 美元。

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美國聯準會 (Fed) 周三降息 2 碼，啟動貨幣寬鬆週期，提振不孳息的黃金之投資吸引力。

由於投資者也尋求對沖中東和其他地區長期衝突引發的不確定性，具有避險特質的黃金 2024 年上漲了 27%，這是自 2010 年以來最大的年度漲幅。分析師表示，創紀錄的漲勢可能會出現回檔。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，Fed 才剛大幅降息，啟動寬鬆週期，所以市場上還存有一些買盤，但「這些買盤不在我們關注的活動中，因為 ETF 資金流入相對較小，而且亞洲買家仍試圖抵制以壓低金價，所有跡象都表明『極端倉位』。」由於黃金價格大漲，削減了中國和印度主要消費者的零售需求。

德國商銀報告指出，「黃金的漲勢應該不會永遠持續下去，且 Fed 預計接下來兩次會議僅會降息 25 個基點。」

Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 報告指出，「地緣政治風險，例如加薩、烏克蘭和其他地方持續的衝突，將確保維持黃金的避險需求。」

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