鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.72億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-21 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅14.9%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅20.1%；權力代幣(POWR)24小時跌幅14.5%；NeoGas(GAS)24小時跌幅13.3%。

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近一週漲幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅14.1%；TRU(TRU)近一週漲幅11.1%；SuperRare(RARE)近一週漲幅9.78%。