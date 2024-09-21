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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.72億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-21 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,067.53美元，24小時漲跌幅-0.52%；以太幣(ETH)現報價格2,548.11美元，24小時漲跌幅-0.17%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.09億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.48億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅14.9%。

24小時跌幅：Ontology Gas(ONG)24小時跌幅20.1%；權力代幣(POWR)24小時跌幅14.5%；NeoGas(GAS)24小時跌幅13.3%。


近一週漲幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅14.1%；TRU(TRU)近一週漲幅11.1%；SuperRare(RARE)近一週漲幅9.78%。

近一週跌幅：Saga(SAGA)近一週跌幅64.2%；Ark(ARK)近一週跌幅60%；Sui(SUI)近一週跌幅41.6%。

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