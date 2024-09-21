戮力推進「美國製造」！美能源部再投資30億美元 促進電池製造、加工關鍵礦物

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-21 12:00

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美國能源部周五 (20 日) 宣布，向 14 個州的 25 個電池項目撥款超過 30 億美元，這筆資金將用於加工關鍵礦物、製造電池及其組件，以及回收電池，進一步推動「美國製造」的發展。此次撥款使得美國政府對關鍵礦產和電池供應鏈的總補貼金額上升至 350 億美元。

據悉，這筆撥款的部分資金將用於提高關鍵礦物的產量，這些礦物已成為電動汽車、可再生能源及國防應用的供應鏈瓶頸。此外，硅烷氣體的生產也將成為重點項目，這是用於鋰離子電池中硅陽極的關鍵原料。

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分析人士指出，近年來，基礎設施和氣候法案的資金注入正在顯著改變美國的電池製造業。此次撥款不僅是美國總統拜登和副總統賀錦麗推動電動汽車生產及銷售計畫的一部分，也是他們減緩氣候變化和建設美國製造業戰略的關鍵措施。

美國能源部表示，未來十年，鋰電池市場可能會擴大 5 至 10 倍，這使得國內投資變得至關重要。此次是美國政府為電動汽車電池項目提供的第二輪資金，之前已批准 14 個項目撥款 18 億美元。

白宮經濟顧問布雷納德強調，這些撥款將有助於建立從採礦到加工、製造和回收的完整供應鏈，減少對外國的依賴。布雷納德指出，自拜登上任以來，政府已撬動超過 1000 億美元的私營部門投資。

此次撥款涵蓋多個領域，包括內華達州和北卡羅來納州的大型鋰礦、密歇根州和俄亥俄州的電池工廠，以及加利福尼亞州和德克薩斯州的稀土和磁鐵生產。美國能源部官員表示，這 25 個項目將創造 8000 個建築工作崗位和 4000 多個永久性工作崗位，相關公司需投入與補貼相同的資金，投資額至少為 5000 萬美元。

此外，South32 Hermosa 公司獲得 1.66 億美元的資金，用於在亞利桑那州南部建設一座地下錳鋅礦和加工廠。該公司總裁表示，這項目將為目前完全依賴進口的電動汽車電池供應鏈提供可靠、低碳且經濟的國內選擇。

在已選定的項目中，美國雅寶將獲得 6700 萬美元，用於北卡羅來納州的電池負極材料生產；霍尼韋爾將獲得 1.266 億美元，用於路易斯安那州的電解質鹽工廠建設。