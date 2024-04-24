雷虎可投彈版本TM-450大黃蜂亮相 拚拿歐美訂單

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-24 09:22

國內無人機領導廠商雷虎科技 (8033-TW) 於美國國際海陸空無人載具展覽 XPONENTIAL 2024 中，亮相可投彈版本的 TM-450 HORNET 監偵型無人機 (TM-450 大黃蜂)，雷虎表示，在當前國際緊張局勢下，擁有完全台灣製造 (MIT) 的無人機技術，呼應美軍和歐美盟國對安全可靠供應鏈的需求。

雷虎董事長陳冠如說明，雷虎的無人機產品完全是台灣製造 (MIT)，其中，微型無人機已取得台灣精品獎，在當前國際緊張局勢下，在美國的展覽中主打對高效能、高可靠性無人機技術的承諾。

此次展覽中，雷虎展示軍用商規微型無人機 TM-450 和監偵型 TM-450 HORNET 大黃蜂無人機，並介紹旋翼達 4 米之作戰半徑達 250 公里經濟部軍民通用中長程無人直升機 T-400、作為海岸防衛用之海鯊號水上無人艇 SeaShark，以及水下潛艇 SeaWolf 展示模型。

雷虎強調，二款微型無人機軍搭載以色列最尖端 AI 光學及熱感應相機，可全天候作戰，包括去年 8 月通過陸軍驗測的軍用商規 TM-450 微型無人機，以及可投彈版本的 TM-450 HORNET 監偵型無人機，尤其 TM-450 大黃蜂可靈活精確度應對複雜的戰場環境。