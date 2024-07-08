雷虎攜手美商 導入國防產業3D列印無人機技術

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-08 10:06

國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 近日宣布，與美國無人機 3D 列印大廠 RapidFlight 簽訂合作意向書，並在台灣設立研發生產基地，此合作將為台灣國防產業帶來最新的 3D 列印無人機技術。

RapidFlight 位於美國維吉尼亞州，其經營團隊來自波音，雷虎說明，雙方將透過技術合作，導入 RapidFlight 的最新 3D 列印無人機零件，進而強化台灣國防產業供應鏈的技術實力。

雷虎科技自製研發的 TM-450 Hornet 監偵型無人機已獲國防部正式通知，成為監偵型無人機的合格廠商，進入國防部第二階段評選。

展望未來，雷虎強調，將持續參與國軍標案，滿足國防需求，為台灣國防工業貢獻力量。

為更進一步發展台灣國防產業無人機關鍵零組件在地化生產，雷虎也投入全自動馬達生產線，藉此具體落實台灣製造，並提升產品質量。