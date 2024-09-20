兆豐金控獲天下「永續公民獎」、「人才永續獎」 入選大型金融業前10

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-20 19:23

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兆豐金控 (2886-TW) 極推動淨零轉型，落實企業永續，2024 年再度入選天下雜誌「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」之「大型企業 - 金融業」組前 10 名，集團 ESG 業務推動成果備受肯定。兆豐金控自去 (2023) 年成立永續策略部，即透過永續發展委員會旗下 5 大工作小組推動集團 ESG 業務。

天下雜誌「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，以 4 大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」衡量全臺企業及組織表現，今年「大型企業組」首度依服務業、製造業、金融業分別排行；另自 2023 年起延續「企業承諾」指標創建「天下人才永續獎」，評選最佳人才永續企業。兆豐金控從眾多企業脫穎而出，「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」皆入選「大型企業 - 金融業」組前 10 名。

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兆豐金控董事長董瑞斌表示，兆豐金控自去 (2023) 年成立永續策略部，透過永續發展委員會旗下 5 大工作小組推動集團 ESG 業務。為響應國內外淨零轉型及生物多樣性等議題，集團減碳路徑業經「科學基礎減碳目標倡議」(SBTi) 審查通過，並於 2024 年訂定《兆豐金融集團煤炭及非傳統油氣業撤資管理要點》提出集團逐步撤資計畫，實現最晚於 2040 年全面退出煤炭及非傳統油氣業投融資目標。

此外，兆豐金控今年首度導入「自然相關財務揭露」(TNFD) 框架，針對自身營運據點及融資客戶進行自然相關敏感性分析，更匯集各子公司志工至全臺各地辦理環保活動，支持野生動物救傷、維護生物多樣性、環保教育推廣行動。

兆豐金控亦視員工為企業重要資產，響應天下雜誌「2024 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」以呼應全球「多元、平等及共容」(DEI) 精神，致力打造平等、多元與健康職場環境。

為激勵員工士氣，兆豐金控董事會於 2023 年通過集團調薪 4.5%，加薪幅度超越公務員加薪水準，集團版員工持股信託方案更新增受惠員工近 2,800 名；每年委聘專業心理諮商機構提供線上線下心理諮商服務保障同仁身心健康，並連續 4 年辦理員工敬業度調查以了解員工心聲，職安衛推動成果亦獲勞動部「健康勞動力永續領航企業」及國家職業安全衛生獎「勞動健康特別獎」肯定。