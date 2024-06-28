兆豐金勇奪國家品牌玉山獎14項獎項  創歷年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-02 10:30

兆豐金融集團整合集團資源，提供顧客最完整金融服務，滿足客戶全方位金融需求，兆豐金控 (2886-TW) 及旗下公司兆豐銀行、兆豐證券、兆豐期貨囊括第 21 屆國家品牌玉山獎 14 項大獎，創歷年新高。

兆豐金融集團以「跨幣、跨境、跨資產及跨售」之 4 大經營策略，「專業信賴、誠信當責」之經營理念，維持集團穩定成長優勢，並長期響應我國政府新南向政策，掌握亞太區經濟擴張商機，發展財富管理業務，以及推動科技化與數位化的金融發展，建立永續發展藍圖，全力支持政府淨零轉型五大策略，積極響應國內外永續倡議。

此外，兆豐金融集團為本國擁有最多國外分支機構之金融集團之一，全球服務觸角廣闊，具有深厚全球客戶服務經驗、OBU (國際金融業務分行) 服務業界第一、完整全球佈局，提供全方位企業金融服務。本集團秉持公司治理之精神，為兆豐員工、客戶及股東等利害關係人創造價值與利益，打造兆豐成為亞太具領導性地位之金融集團。

在集團全體齊心努力下，兆豐金融集團近年營運成果深獲第 21 屆國家品牌玉山獎肯定，兆豐金控榮獲「傑出企業類」一項；兆豐銀行榮獲「最佳產品類」七項、「最佳人氣品牌類」一項；兆豐證券榮獲「傑出企業類」一項、「最佳產品類」一項；及兆豐期貨榮獲「傑出企業類」一項、「最佳人氣品牌類」兩項，成就集團歷年最佳成績。

本次得獎作品中雨，包含兆豐銀行「Mega AI 金準搜 - 帳務明細智能搜尋」，協助客戶於行動銀行快速找到交易明細；「AI 鈔擊悍將」則透過 AI 技術實現智能監控人工補充 ATM 鈔箱作業，有效提升分行營運管理效率；「IXML 簡化線上大額外匯申報」讓客戶可於行動銀行輕鬆辦理大額結匯，簡化外匯申報流程；「全球金融網」的全球速匯、跨國金流管理，透過專線連結全球服務網絡，提供企業即時資金調度及查詢全球帳戶服務；「中小企業收款解決方案 - 帳單生成器」，為中小企業提供便捷的收款服務，提高核銷效率。兆豐證券「兆好貸」股票 e 融通則提供投資人更便利的活化資產方式，具有資金靈活運用、隨借隨還、快速撥款和線上申辦等四大優勢。