維護生物多樣性 兆豐金控旗下170員工攜手「除蔓」致力保育

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 16:40

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為臺灣建構永續山林環境，兆豐金融集團 7 日參與農業部林業及自然保育署（林業署）的「小花蔓澤蘭全國防治日」活動；兆豐金控（2886-TW）表示，本次「除蔓」雙路並進，除金控總經理蕭玉美率領子公司同仁前往臺中市東勢林場外，子公司兆豐票券、資產管理同仁則前進宜蘭大學南澳農場，兩地共約 170 名志工同仁及眷屬參與移除小花蔓澤蘭的「除蔓」任務，攜手維護生物多樣性。

蕭玉美表示，為維護臺灣豐富的在地生物多樣性，集團志工同仁持續投入參與移除外來種，如：小花蔓澤蘭、巴西水竹葉、合果芋等，並致力推動臺中大肚山造林、臺南黑面琵鷺棲地復育計畫，也透過銀行子公司信用卡產品結合野生動物保育、植樹造林等，鼓勵消費者一同關注自然生態議題。

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小花蔓澤蘭被國際自然保育聯盟（IUCN）列為世界百大入侵種，嚴重影響在地森林生態、經濟作物發展，本次兆豐金控帶領旗下子公司銀行、證券、投信、票券、保險等，於東勢林場園區移除小花蔓澤蘭 64 公斤，現場共清除高達 200 公斤；兆豐票券更已連續 3 年響應宜蘭分署除蔓工作，足跡遍及臺北市及宜蘭礁溪等地，本次在宜蘭南澳農場移除 151.67 公斤，現場共移除 269 公斤，共同復原在地蓊鬱翠林。

兆豐金控除號召志工實地參與維護臺灣生物多樣性，並依循 TNFD（自然相關財務揭露）框架與聯合國「生物多樣性公約」等規範，建立與自然環境共諧的商業模式。兆豐金控也承諾集團轄下營運據點，新增或遷移設立皆符合保護生物多樣性及「零毀林」原則。