淨零轉型受肯定 兆豐金控獲頒「國家企業環保獎」銅級獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 15:08

‌



兆豐金控透過永續發展委員會旗下環境永續小組管理氣候行動、綠色營運、永續採購及自然生態等環境議題，透過甫於今年 6 月通過 SBTi 審查之集團科學基礎減碳目標 (SBT)，訂定集團 119 年範疇一及範疇二排放量較基準年減少 42% 之目標、國內外所有營運據點皆已通過 ISO 14064 溫室氣體盤查第三方查證、購置油電混合車達當年度採購公務車總數 70% 等具體行動方案，以響應《巴黎協定》及政府「2050 淨零排放」目標。

‌



蕭玉美表示，為發揮金融影響力，兆豐金控應用「碳會計金融合作夥伴關係 (PCAF)」方法學計算主要投融資組合總碳排放量並通過第三方查證、訂定《兆豐金融集團煤炭及非傳統油氣業撤資管理要點》，實現最晚於 129 年全面退出煤炭及非傳統油氣業之投融資目標。針對綠色供應鏈，除子公司兆豐銀行於 113 年完成「ISO 20400 永續採購指南」導入及驗證作業外，兆豐金控亦每年持續辦理關鍵供應商「永續發展自評問卷調查」及 ESG 系列講座，攜手價值鏈夥伴邁向永續發展。

綜觀生物多樣性議題，兆豐金控依循「自然相關財務揭露」(TNFD) 框架，針對自身營運據點及融資客戶進行自然相關敏感性分析，降低營運活動對自然生態負面衝擊，更匯集各子公司志工至全台各地辦理淨灘、植樹、移除外來種等環保活動，112 年志工時數共達 1,200 小時，此外也贊助野灣野生動物保育協會、社團法人台南市野鳥學會及台灣黑面琵鷺保育學會等團體，支持野生動物救傷、環保教育推廣行動，呼應「永續豐榮、守護生態」之策略主軸。