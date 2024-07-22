兆豐金控舉辦集團ESG宣導會 聚焦「防漂綠」及人權議題

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-22 19:20

兆豐金控 (2886-TW) 因應國內外 ESG 永續趨勢，今 (22) 日辦理 113 年集團 ESG 宣導會，邀請勤業眾信顧問團隊，針對近期備受關注之金融機構防漂綠及國際人權議題，對金控及子公司同仁進行宣導。

兆豐金控總經理蕭玉美表示，兆豐金控於 112 年底受金融監督管理委員會之邀加入「永續金融先行者聯盟」，並擔任「金融業淨零推動工作平台」之「跨部門諮詢工作群」召集人，期間亦提供主管機關針對「金融機構防漂綠指引」相關實務建議；該指引提醒金融機構，對於所提供的金融商品或服務對外做出「永續」或「綠色」相關聲明時，宜留意其正確性、完整性、可比較性等原則，透過內部控制及風險管理機制持續監督，避免誤導金融消費者、投資人或其他市場參與者的判斷。

在重視國際人權議題方面，兆豐金控於今年首次響應《天下雜誌》倡議「2024 TALENT, in Taiwan, 台灣人才永續行動聯盟」，以實際行動響應全球「多元、平等及共容 (Diversity, Equity and Inclusion，簡稱 DEI)」精神。

另參考最新版 GRI 準則、歐盟執委會「企業永續盡職調查指令」，自 110 年起逐年辦理「人權盡職調查」，落實相關議題之鑑別與管理。今年度持續調查包括集團人權風險、職場包容與性別平等、職業安全與衛生、隱私權等人權議題，並針對高風險項目研擬減緩與補償措施，以實質保障同仁權益。