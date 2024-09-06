樺漢8月營收130億元創單月新高 研華雙減
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-06 19:21
工業電腦大廠研華 (2395-TW)、樺漢 (6414-TW) 今(6) 日公告 8 月營收，研華 49.67 億元，月減 1.2%、年減 2.3%；樺漢 8 月營收 130.68 億元，月增 11.1%、年增 31.7%，則創歷年單月新高。
研華表示，8 月營收以區域別來看，以台灣、韓國及新興市場表現最佳，年對年分別增長 33%、3% 及 25%。北美、中國及日本市場呈現個位數衰退；歐洲表現則雙位數年減，表現較為疲弱。
事業群而言，以工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 及應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）表現最突出，分別年增 12% 及 8%，然其餘事業群則較去年同期表現衰退。
累計研華前 8 月營收 385.21 億元，年減 13.1%，區域別表現以台灣及韓國市場表現突出，主要受惠於大型專案出貨，年對年分別增長 16% 及 9%。北美、歐洲及日本市場為雙位數年減；中國市場年對年個位數衰退。各事業群表現方面仍較去年同期下滑。
樺漢前 8 月累計營收則為 938.65 億元，年增 22.5%，創同期新高；樺漢說明，8 月三大事業表現來看，工控設計 24.54 億元、年增 14.5%，品牌通路 51.96 億元、年增率 59%，系統整合 54.19 億元、年增率 20.1%。
其中，樺漢個體包含全資子公司營收達 13.95 億元，月增 16%、年增 7.6%；樺漢表示，主要來自於智慧製造、智慧零售與金融等產業客戶對設備更新與服務需求穩定增溫。
另外，歐洲智慧城市、工廠、交通、ESG 節能減碳、軍工等五大場域應用拉升，也擴大樺漢 ESaaS 智慧平台整合之包括鐵路專用網絡（RDN）、IIoT+5G 智慧製造解決方案、AI 技術應用、ESG 節能減碳等應用服務與範圍，推升工控設計、品牌通路表現。
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