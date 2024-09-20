鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4.11元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-20 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.18元上修至-4.11元，其中最高估值-2.77元，最低估值-8.37元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.77(-2.77)
|0.45
|1.02
|1.63
|最低值
|-8.37(-8.37)
|-0.67
|-0.38
|0.89
|平均值
|-4.6(-4.65)
|0
|0.51
|1.33
|中位數
|-4.11(-4.18)
|0.08
|0.49
|1.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.11億
|15.13億
|18.58億
|22.23億
|最低值
|11.62億
|13.27億
|15.17億
|18.95億
|平均值
|11.88億
|14.54億
|17.39億
|21.03億
|中位數
|11.88億
|14.58億
|17.38億
|21.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.36
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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